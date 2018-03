Giugliano, voragine in pieno centro: la strada diventa un fiume

Una vera e propria voragine quella che si è aperta a Giugliano, in via Santa Caterina da Siena. Il maltempo, una preesistente voragine e il crollo di un muro perimetrale avvenuto ieri sera, hanno creato un enorme squarcio nel manto stradale. Ieri sera i residenti della strada sono stati sgomberati perché a rischio, due stabili sono stati ritenuti pericolanti ed evacuati. I residenti dormiranno in alberghi della fascia costiera, nei pressi di Varcaturo. Il sindaco di Giugliano Antonio Poziello è sul posto ma la situazione è molto delicata: un fiume sta riempiendo la voragine, come mostra questo video.