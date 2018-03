Una preesistente falla nel manto stradale, il maltempo, il crollo di un muro perimetrale: questi tre fattori hanno causato una enorme voragine in via Santa Caterina da Siena, in pieno centro a Giugliano. Voragine che, con l'acqua piovana, è diventato un fiume in pieno centro: sul posto il sindaco Poziello, evacuati i residenti.