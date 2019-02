Santa Caterina da Siena, i volontari dell'associazione Sant'Anna 'custodi' della piazza

Manutenzione straordinaria per piazza Santa Caterina da Siena, nel cuore dei Quartieri Spagnoli. La I Municipalità, presieduta da Francesco de Giovanni, ha fatto ripulire la zona, ripristinare i paletti antisosta che erano stati divelti e sistemare piante e aiuole.

E stamane la piazzetta è stata ufficialmente affidata all’associazione di volontari S. Anna, da tempo attiva sul territorio con iniziative di sostegno e rilancio. Da oggi l'associazione sarà “custode” dello spazio verde, con l’obiettivo di consentirne la fruibilità a residenti e turisti.

Annunciate nel quartiere, inoltre, a breve, nuove iniziative per sensibilizzare sul valore della tutela del decoro cittadino, anche in collaborazione con il gruppo Scout Napoli 2 dell’Agesci, su programma dell’avv. Antonella Esposito, delegata alle politiche sociali per il coordinamento cittadino di Forza Italia, e dei consiglierei Diego D’Alessio e Alfonso Pipolo.