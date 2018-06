Maltrattamenti in famiglia, arrestato 53enne di Sant'Antimo

Gli agenti del Commissariato di PS Afragola hanno arrestato in esecuzione di un provvedimento restrittivo F.C.I., 53enne originario di Sant’Antimo. L’uomo, destinatario di un provvedimento determinazioni di pene concorrenti con ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, deve espiare una pena di quattro anni e due mesi di reclusione, per reati di maltrattamento in famiglia e lesioni aggravate, commesse in Sant’Antimo ed a Pordenone tra il 2010 ed il 2013, condanne passate in giudicato.

L’uomo è stato condotto al carcere di Poggioreale