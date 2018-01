Sant'Antimo, latitante torna in città per il Natale: arrestato

I carabinieri della tenenza di Sant’Antimo hanno localizzato e arrestato un 34enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine, raggiunto da un ordine di carcerazione emesso a settembre dalla Procura di Napoli Nord. Deve scontare un cumulo pene di un anno e un mese per furto e rapina commessi in provincia di Napoli nel 2015.



Era irreperibile da circa 4 mesi, aveva trovato rifugio in Svizzera e verosimilmente era rientrato in città solo per trascorrere le festività in casa per poi tornare all’estero, ma è stato individuato e, dopo le formalità, tradotto in carcere.