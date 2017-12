Abusava di una sua allieva 14enne, condannato istruttore di nuoto

È stato condannato a quattro anni di carcere G.C., 48 anni, istruttore di nuoto in una nota polisportiva di Sant'Antimo. L'uomo abusò sessualmente di una sua allieva, all'epoca dei fatti 14enne. Secondo quanto si apprende, gli abusi sarebbero avvenuti all'interno degli spogliatoi della piscina e anche in occasione di alcune trasferte nazionali, quando la ragazza era impegnata in gare agonistiche.



L'uomo era stato denunciato un anno fa dai genitori della ragazzina: la giovane atleta avrebbe raccontato tutto al termine di un calvario interiore. Il 48enne istruttore è sposato e con figli. Il primo arresto risale al novembre 2016, oggi la condanna.