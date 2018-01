Migliaia di persone in piazza nella notte bianca del Rione Sanità

Migliaia di persone hanno affollato ieri il Borgo Vergini e il Rione Sanità, fino a notte inoltrata. "Sanità Tà Tà" è stato un grande aggregatore, con i tantissimi nomi in cartellone (anche Sal Da Vinci ha dato l'ok, e con lui Ida Rendano, Valentina Stella, Ivan Granatino, tanti artisti emergenti e non, la conduzione di Gianni Simioli).



La foto che vi proponiamo in alto è stata postata dal presidente della III municipalità, Ivo Poggiani, chiaramente soddisfatto per la buona riuscita dell'organizzazione. La notte bianca è stata preceduta da eventi collaterali diurni: passeggiate guidate alla scoperta del Rione, visite ai monumenti. In piazza ieri sera anche il sindaco Luigi de Magistris.