Sanità: minacciato il consigliere regionale Borrelli

Continua lo scontro tra il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e i lavoratori interinali nel settore sanitario. Uno scontro che però nelle ultime ore è sfociato in vere e proprie minacce nei confronti del rappresentante dei Verdi. A testimoniarlo ci sono alcune chat di lavoratori, recapitate al politico, in cui tra loro arrivano anche a parlare di dover “punire” il consigliere con volti coperti da caschi.

«C’è chi si limita a offese e a promettermi sputi, ma c’è anche chi pensa di aggredirmi con il casco per non essere riconosciuto e tutto questo perché voglio la meritocrazia e che nella sanità pubblica campana entrino solo i migliori e in base alle leggi – ha dichiarato Borrelli che aggiunge – Non mi fermo e domani parteciperò alla manifestazione promossa dal Movimento Infermieri campani e professioni sanitarie insieme ai sindacati di base contro la decisione dell’Azienda ospedaliera Vanvitelli che ha pubblicato un altro bando destinato alle agenzie interinali».