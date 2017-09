Irruzione notturna dei Carabinieri in via dei Cristallini, rione Sanità: gli agenti trovano tre persone. Una è in arresto, A.A, 27enne della zona in possesso di potente arma da fuoco, una in fuga e l'altra, il capo clan 63enne, è attualmente libero dopo condanna al 416bis. Il video è dei Carabinieri sezione Stella.