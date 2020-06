Report sulla Sanità in Campania, Verdoliva: "Macchina del fango in azione con fake news"

Parla di macchina del fango. Si dice "pronto a difendere l’Azienda e la mia professionalità nelle sede opportune, ma in un momento tanto difficile è più importante abbassare i toni e pensare alla salute dei cittadini". Così Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro, commenta quelli che definisce "attacchi all'Azienda" e "attacchi personali al menagement", riferendosi più di ogni altra cosa al servizio andato in onda ieri nel corso di Report.

"Esprimere un giudizio a caldo - aggiunge Verdoliva - non sarebbe giusto. Ma ho dato mandato al mio legale - per il contenuto dei fatti, anche per come sono stati raccontati - di tutelare, anche in sede giudiziaria, l’onorabilità dell’Azienda e mia personale".

Verdoliva definisce "parziali e sommarie" le ricostruzioni "proposte in questi giorni nel tentativo di demolire l’immagine dell’Asl Napoli 1 Centro". Il suo impegno è stato invece - queste le sue parole - fin dal principio "contrastare i fenomeni di illegalità e i comportamenti sbagliati dei singoli che vengono alla luce. Un lavoro portato avanti con dedizione e passione per offrire ai cittadini un servizio sanitario di qualità. Ogni minuto impiegato a difenderci dalla macchina del fango che è stata azionata è un minuto sprecato.".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il direttore generale dell'Asl Napoli 1 conclude attaccando: "Ciò non toglie che fa male, umanamente e professionalmente, assistere a spettacolarizzazioni che con fake news miste a pochi contenuti veri, decontestualizzati e montati ad arte, hanno il solo obiettivo di danneggiare qualcuno. Penso sia necessario e doveroso difendere l’impegno di quanti, mettendo a rischio concreto la propria integrità fisica, hanno reso possibile una resistenza all’emergenza con risultati inconfutabili che sono sotto gli occhi di tutti".