Aumenta il divario tra Nord e Sud dell'Italia rispetto alla salute dei cittadini: al Sud, e in particolare in Campania, infatti, si muore di più. Il dato emerge dal Rapporto Osservasalute 2016, frutto del lavoro dei 180 ricercatori dell'Osservatorio nazionale sulla Salute nelle Regioni italiane che ha sede presso l'Università Cattolica di Roma. Al Sud è molto più alta la mortalità prematura sotto i 70 anni di vita. Alcuni esempi: nel 2015, in Italia, ogni cittadino può sperare di vivere mediamente 82,3 anni, ma mentre nella provincia autonoma di Trento la sopravvivenza sale a 83,5 anni, un cittadino che risiede in Campania ha un'aspettativa di vita di soli 80,5 anni.

"Ogni giorno arrivano notizie non incoraggianti sulla situazione della sanità campana e, intanto, il ministro Lorenzin continua a non nominare il Commissario dopo le dimissioni, divenute effettive lo scorso 3 aprile, di Polimeni". Così il presidente del gruppo consiliare Campania libera, Psi e Davvero Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione sanità, per il quale "i dati per cui in Campania c'è l'aspettativa di vita più bassa di tutta Italia confermano che gli anni del commissariamento, basato sulla riduzione dei costi senza tener conto dei servizi da garantire, hanno peggiorato la situazione e serve un cambiamento radicale che, di certo, non può arrivare se a gestire la sanità campana sarà ancora una persona che non nulla a che vedere con la nostra regione e che non risponde del suo lavoro di fronte ai cittadini".

E ancora: "Non riusciamo a capire il ritardo nella nomina del Commissario per la sanità campana, ci diamo una sola spiegazione legata alle difficoltà per il ministro Lorenzin a trovare giustificazioni valide alla mancata nomina di De Luca come prescrive la legge e come è accaduto con i suoi predecessori Bassolino e Caldoro".