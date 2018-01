Miracolo: si scioglie il sangue di San Gennaro davanti a sacerdoti liguri

San Gennaro non attende le tradizionali date (ultima domenica di aprile, 19 settembre e 16 dicembre) e compie un altro miracolo. Questa mattina 12 gennaio il sangue si è sciolto davanti a un gruppo di sacerdoti liguri guidati dall'ex presidente Cei Angelo Bagnasco. La notizia è riportata dall'Ansa ma l'annuncio è stato dato dallo stesso Bagnasco durante la messa celebrata nella cappella di Santa Restituta, in via Duomo.



Bagnasco, attuale presidente dei vescovi europei, si trova a Napoli per seguire gli esercizi spirituale. I sacerdoti provenienti da Genova si sono recati questa mattina nella cappella del Tesoro di San Gennaro. Pochi minuti dopo aver aperto la cassaforte e la teca con le ampolle, il sangue si è sciolto.