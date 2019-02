Tolta la scorta a Sandro Ruotolo, la reazione del giornalista

“Avevo deciso di non dire nulla per il rispetto che ho delle istituzioni. E non dirò nulla per le decisioni che riguardano la mia protezione". Inizia così il post su Facebook di Sandro Ruotolo, il noto giornalista la scorta del quale è stata revocata per decisione di Matteo Salvini.

"Ma una cosa - prosegue Ruotolo - voglio dirvi: vorrei ringraziarvi uno a uno per la marea d’affetto, di solidarietà, di stima che mi state dimostrando. E i messaggi che più mi colpiscono sono i vostri, quelli delle persone che incontro nel paese reale, che ho conosciuto nella mia lunga vita di cronista e della comunità con cui sto in contatto sui social media. Difenderò sempre la mia indipendenza che non vuol dire non aver un punto di vista, la mia autonomia, l’amore per il mio paese".

"In queste ore, in tanti rappresentanti della società civile si sono esposti pubblicamente per me e lì ringrazio", prosegue Ruotolo a proposito dei tantissimi attestati di solidarietà che gli sono pervenuti. Il giornalista conclude così: "La mafia è una montagna di merda”.