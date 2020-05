Lutto nel mondo del giornalismo: addio a Sandro Petrone

Grave lutto nel mondo del giornalismo. Si è spento all'età di 66 anni Sandro Petrone. A lungo inviato di guerra e conduttore del Tg2 Rai, il noto giornalista napoletano è morto a Roma nella notte.

Tantissimi i messaggi di cordoglio e di affetto dei colleghi sui social. Tra questi quello di Vittorio Di Trapani: "Ha lottato con la grinta degli inviati di razza. Non ha mai nascosto la malattia. Anzi, l'ha combattuta tornando a dedicarsi alla passione di sempre: la musica. Per me è stato anche un docente. Sandro Petrone non lavorava in tv, conosceva e sapeva fare televisione".

Proprio la musica era l'altra grande passione di Petrone, lasciata poi in gioventù per dedicarsi a tempo pieno al giornalismo.