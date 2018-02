Diciassettenne aggredisce la madre per comprarsi la droga: arrestato

Un 17enne di San Sebastiano al Vesuvio ha minacciato la madre e aggredito la sorella più grande per ottenere i soldi per la droga: è un 17enne del luogo, arrestato in flagranza dai carabinieri della compagnia di Torre del Greco che lo hanno bloccato in casa mentre ancora era in stato di agitazione. Non era la prima volta che il giovane aggrediva i familiari, oltre ad aver rubato in casa gioielli e denaro. Dopo le formalità è stato accompagnato al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.