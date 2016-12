Calcinacci su via San Gregorio Armeno: domani la riapertura della strada al pubblico

Dopo la chiusura forzata avvenuta ieri nel pomeriggio a causa di un crollo calcinacci, via San Gregorio Armeno dovrebbe riaprire al pubblico domani mattina, come preannunciato dal comandante della polizia municipale.

Si attende infatti, dopo la messa in sicurezza per ragioni di sicurezza, l'intervento dei privati per mettere in sicurezza la celebre strada dei Presepi nel giorno della vigilia di Capodanno.