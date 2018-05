San Giuseppe Vesuviano, 35enne da tempo picchiava la convivente: arrestato

I Carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile di Torre Annunziata hanno tratto in arresto a San Giuseppe Vesuviano un 35enne del luogo resosi responsabile di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali ai danni della convivente 29enne. I militari dell'Arma sono intervenuti d'urgenza in via Ferraioli su richiesta della vittima e hanno bloccato l'uomo mentre aggrediva verbalmente e fisicamente la donna.

Quest'ultima è stata fatta visitare da medici dell'Ospedale di Boscotrecase che le hanno refertato traumi contusivi al rachide cervicale e a spalla ed emitorace sinistro nonché la presenza di ecchimosi a una gamba guaribili in 15 giorni. In sede di denuncia la donna ha finalmente raccontato di gravi e ripetuti episodi di violenza subiti in precedenza. L’arrestato dopo le formalità di rito è stato tradotto nella Casa Circondariale di Poggioreale