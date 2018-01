Smontavano auto rubate per rivenderle a pezzi, tre arresti a San Giuseppe Vesuviano

I carabinieri della stazione di San Giuseppe Vesuviano hanno arrestato per ricettazione e riciclaggio due fratelli di 32 e 27 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine per reati dello stesso tipo nonché un 51enne incensurato. I tre sono stati sorpresi nel garage del padre dei due fratelli, nel rione Belvedere. Quando i militari dell’arma vi hanno fatto irruzione stavano smontando e riducendo a pezzi la Fiat 500 di una 43enne di Pescara, rubata qualche giorno prima, verosimilmente per vendere i pezzi come ricambi.



Per non far scoprire l’origine della vettura si erano già disfatti delle targhe e anche delle targhette di identificazione con il numero di telaio, tranne una, quella più nascosta, con la quale i carabinieri hanno potuto scoprire che l’auto era rubata. Il tutto è stato sequestrato insieme alle parti meccaniche e di carrozzeria della vettura. Gli arrestati sono stati tradotti ai domiciliari come disposto dall'autorità giudiziaria.