San Giovanni, la moglie scopre il tradimento del marito. Lui la manda all'ospedale

Gli agenti del Commissariato di Polizia San Giovanni Barra hanno arrestato un 40enne napoletano, per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Poco dopo le 17.00 di ieri, su segnalazione della Centrale Operativa, i poliziotti hanno raggiunto Vico Detto Emanuele, nel quartiere di San Giovanni, per una violenta lite all'interno di un'abitazione. I poliziotti hanno notato una donna in compagnia dei tre figli minori, in palese stato di shock. Gli agenti hanno accertato che la donna era stata malmenata dinanzi ai tre figli dal marito, che in quel momento si era allontanato dall’abitazione. In particolare, il marito l’avrebbe aggredita in seguito ad un litigio scaturito dal fatto che la donna avesse scoperto il tradimento dell'uomo. Il 40enne non solo la malmenava colpendola con calci e pugni ma distruggeva numerose suppellettili della cucina e di altre stanze della casa.

La donna è stata medicata presso il pronto soccorso dell'ospedale Loreto Mare con una prognosi di giorni cinque per diversi traumi. I poliziotti, poco dopo hanno bloccato e arrestato l’uomo quando ha tentato di rientrare nell’abitazione. Il 40enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale.