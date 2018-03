San Giovanni, in un palazzo una pistola 'uzi'. Si attende il riscontro RaCis

Nel corso di controlli predisposti per contrastare la criminalità organizzata nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, i carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo di Napoli hanno sottoposto a perquisizioni un edificio di edilizia popolare in via della Repubbliche Marinare scoprendo che in una scaffalatura sulle scale, all’ultimo piano, c’era una busta di plastica contenente una micidiale pistola mitragliatrice Uzi calibro 9 parabellum con 2 caricatori e munizioni da guerra e circa 2,5 kilogrammi di hashish in panetti. Le pistole Uzi furono usate dalle forze armate israeliane per la prima volta nel 1956, e sono in grado di sparare 600 colpi al minuto.

L'arma è stata inviata al RaCIS di Roma per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue e/o intimidazione commessi nella zona.