San Giovanni a Teduccio, arrestati tre spacciatori: uno è vicino al clan Reale

I Carabinieri della tenenza di Cercola hanno arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio un 27enne di San Giovanni a Teduccio, sorvegliato speciale e ritenuto vicino al clan camorristico dei Reale attivo nel quartiere; un 36enne di San Giovanni a Teduccio, e un 49enne del luogo.



Durante perquisizione in casa i militari hanno rinvenuto 870 grammi di eroina e 63 di cocaina e materiale per il confezionamento. Dopo le formalità i tre sono stati tradotti a Poggioreale.