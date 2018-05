Stesa nel Rione Villa di San Giovanni a Teduccio: trovati 12 bossoli a terra

Ieri sera, dopo le 21:30, l'ennesima 'stesa', la seconda in 24 ore, a San Giovanni a Teduccio. Gli spari sono stati avvertiti nella zona conosciuta come il '46', nel Rione Villa. Poco dopo la Polizia, giunta sul posto ha trovato 12 bossoli. A quanto pare non ci sono feriti. Indaga anche la Scientifica. I bossoli sono calibro 9x21.