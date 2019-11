Ruspe in azione al San Giovanni Bosco

Per ristrutturare, spesso, bisogna prima demolire qualcosa. E' il caso del San Giovanni Bosco dove, dalle prime luci dell'alba, sono entrate in azione le ruspe. Una squadra di operai ha infatti proceduto a demolire il manufatto utilizzato, per anni, come "base operativa" dai parcheggiatori abusivi che controllavano l'area di sosta esterna al nosocomio.

“Sommate a quanto di importante ha fatto e continua a fare l’Autorità Giudiziaria, le azioni di nostra stretta competenza - spiega il direttore generale Ciro Verdoliva - stanno consentendo la rinascita delle attività clinico-assistenziali di questo importante presidio dopo decenni di inerzia. Il futuro del San Giovanni Bosco passa dalla dalla sconfitta di un vecchio modo di gestire la cosa pubblica - aggiunge Verdoliva - E’ una battaglia di civiltà, lunga e impegnativa, che deve essere affrontata. Abbiamo innescato un cambiamento che è soprattutto culturale, il resto verrà di conseguenza".



