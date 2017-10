San Giovanni Bosco, le proteste: “Formiche in cardiologia”

Ancora allarme formiche all'ospedale San Giovanni Bosco. La segnalazione, riportata dal Mattino, riguarda questa volta il reparto di cardiologia, dove si sta ricorrendo alla polvere insetticida per eliminarle.

Una scelta che ha generato la protesta di un gruppo di parenti dei ricoverati, i quali sottolineano che dopo gli interventi chirurgici si respira a fatica, e la presenza di polvere insetticida a pochi passi dai letti non è un bene per i degenti.

Le lamentele non finiscono comunque qui. C'è chi sottolinea che nella sala d'attesa dello stesso reparto non c'è modo di sedersi per la mancanza di qualunque tipo di poltroncine.