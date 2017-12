Il degrado della stazione di San Giovanni-Barra finisce alla Camera: chieste risposte al Ministro

Una lunga sequenza di problemi a cui il Ministro ai Trasporti Graziano Delrio dovrà dare risposta. L'interrogazione con risposta in commissione presentata il 22 dicembre dai parlamentari Impegno e Carloni (Partito Democratico) solleva alla Camera la questione della storica Linea 2 della metropolitana di Napoli, e in particolare si focalizza sulla stazione di San Giovanni-Barra, capolinea della tratta.



"Le fermate non sono presidiate", si legge nell'interrogazione, "non c'è filtraggio e si favorisce l'evasione. Le stazioni sono in condizioni precarie e necessitano ristrutturazione. Inoltre quasi tutte sono inaccessibili ai diversamente abili. In particolare si evidenzia il degrado della stazione Napoli San Giovanni-Barra. Il flusso di viaggiatori è aumentato per l'apertura di una nuova sede universitaria ma il vecchio edificio viaggiatori è abbandonato da sette anni, l'accesso alla stazione è poco segnalato e spesso ingombrato da auto parcheggiate, il parcheggio da 200 posti risulta chiuso", scrivono Carloni e Impegno. "I cittadini devono percorrere decine di metri all'aperto senza coperture, non ci sono punti d'informazione né tornelli di accesso". I due parlamentari si soffermano anche sull'apertura della stazione 'Traccia' nel Rione Luzzatti. "La prima è praticamente completata", scrivono, "eppure giace in stato di abbandono costituendo un grave spreco di risorse pubbliche". Al Ministro Graziano Delrio si chiedono risposte e iniziative nei confronti di Ferrovie dello Stato per predisporre misure necessarie a salvaguardare i diritti di chi usufruisce di un servizio pubblico.