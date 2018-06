San Giorgio a Cremano, la polizia salva un labrador: era chiuso in un'auto incandescente

Ieri pomeriggio i poliziotti del Commissariato San Giorgio a Cremano sono intervenuti in via Salvator Rosa dove, in un’auto regolarmente parcheggiata, era stato lasciato un cane di razza Labrador in evidente difficoltà respiratorie. L’auto era circondata da numerose persone che hanno cercato invano di liberare l’animale. Il cane infatti aveva appena 2 cm di finestrino aperto per poter respirare ma non sufficienti a contrastare il caldo incandescente che oramai si stava sviluppando nell’auto totalmente esposta al sole.

Tuttavia quei 2 cm sono stati sufficienti per consentire ai poliziotti di aprire lo sportello dell’auto mettendo così in salvo il cane a cui è stata data immediatamente dell’acqua per poter recuperare le proprie forze.