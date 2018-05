Boato nella notte a San Giorgio, paura anche nei comuni vicini: colpito un ristorante

Una fortissima esplosione è stata avvertita questa notte, alle 3:00 circa, dagli abitanti di San Giorgio a Cremano e nei comuni limitrofi. Un boato che ha destato enorme paura nei residenti del comune. L'esplosione è stata causata, a quanto pare, da un ordigno piazzato in via San Giorgio Vecchio, nei pressi di un noto ristorante del centro città. La bomba ha parzialmente distrutto due automobili parcheggiate e l'ingresso del ristorante. La notizia è riportata dal gruppo facebook 'Segnalazioni - San Giorgio', in cui i cittadini si confrontano anche sul movente dell'attacco. Si ipotizza una richiesta estorsiva da parte dei clan della zona. Sono molte già le manifestazioni di solidarietà verso i titolari dell'attività.

"Non si può più continuare in questo stato di perenne abbandono, non si può più consentire a chiunque di imporre la propria legge del taglione, non si può più consentire di infrangere sul nascere qualsiasi cosa di bello venga proposta", scrive un cittadino di San Giorgio.