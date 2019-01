San Giorgio a Cremano, si rompe una conduttura idrica: "Autolavaggio gratis"

Un guasto alla condutture idriche, in via Togliatti a San Giorgio a Cremano, ha causato un forte e costante gettito d'acqua al centro della carreggiata. "Autolavaggio gratis", "Un geyser", commentano alcuni sangiorgesi sul gruppo facebook "Sei di San Giorgio a Cremano se" (video tratto dal gruppo). L'evento non dovrebbe comunque essere in alcun modo legato ai lavori programmati alla rete idrica, annunciati nei giorni scorsi da Gori Acqua.