Via Duomo, la processione della vigilia di San Gennaro (VIDEO)

Come da tradizione del 18 settembre si è svolta la processione in via Duomo, parte delle Solennità in onore di San Gennaro. Alla presenza di Antonio di Donna, Vescovo di Acerra, diocesi che quest'anno offre l'olio per l'accensione della lampada votiva, nonché di numerose istituzioni (per Napoli ha partecipato il vicesindaco Raffaele Del Giudice), fedeli e deputati, la banda musicale e molti curiosi hanno sfilato per via Duomo, partendo dalla Chiesa delle Sacramentine e passando per il Monumento ai Caduti in piazza Filangieri, la Chiesa di San Giorgio Maggiore e raggiungendo infine la Cattedrale dove il Cardinale Sepe presiede la veglia e celebra i primi vespri.