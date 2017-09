Allerta terrorismo, San Gennaro "blindato" il 19 settembre

In occasioni delle iniziative in onore di San Gennaro, il 19 settembre, le misure di sicurezza saranno massime. Previste infatti barriere utili ad evitare eventuali attacchi con camion, come accaduto negli ultimi attentati terroristici dell'Isis (Barcellona e Nizza) e metal detector.

Saranno impiegati 200 gli uomini delle forze dell'ordine impegnati, tra agenti della municipale, vigili del fuoco e protezione civile.