Roberto Saviano su Twitter: "San Gennaro protettore di tutti i migranti"

"San Gennaro che protegge napoletani ed emigranti, lo immagino oggi protettore di tutti i migranti che lasciano la loro terra per cercare altrove una vita dignitosa". Ha scatenato polemiche il tweet pubblicato da Roberto Saviano nel giorno dedicato a San Gennaro, il 19 settembre.

Polemiche

"Deve stare attento Saviano, perché San Gennaro è un santo molto amato, rischia che lo linciano se va a Napoli: deve scappare a vita. In questo modo sta strumentalizzando un santo molto amato". E' il duro commento di Alessandra Mussolini reso noto da Adnkronos. "Questa è voglia di protagonismo, e anche di farsi del male, perché non ha senso. Lasciasse stare i santi. Perché deve sempre farsi notare come i primi della classe: una noia mortale. Con San Gennaro Saviano ha proprio strafatto, è andato oltre". "Forse perché adesso non ha più Salvini come bersaglio, dato che non sta più al governo, e lo sta sostituendo con San Gennaro. Da 'San Matteo' a 'San Gennaro'. Mi dispiace che parli così, perché ho apprezzato Gomorra".

Duro anche Cantalamessa, parlamentare della Lega: "Su San Gennaro Saviano dice stupidaggini".