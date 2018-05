Emergenza aggressioni al personale sanitario. Al San Gennaro infermiere colpito con i caschi

In poche ore, si registra a Napoli una vera emergenza che riguarda le aggressioni al personale sanitario. Dopo il tentato linciaggio di massa al personale di un'ambulanza e gli schiaffi a una dottoressa in servizio al pronto soccorso di Giugliano, il Mattino riporta l'aggressione a un infermiere in servizio all'ospedale San Gennaro. L'uomo, 65 anni, questa mattina era al lavoro quando è stato colpito con pugni, calci e caschi da un gruppo di ignoti. Tutto nasce in mattinata con una lite tra due donne, in attesa di prenotare una visita. Una delle due, nella concitazione, fa cadere il bambino dell'altra: a questo punto la situazione è degenerata. La donna colpita ha chiamato i rinforzi che si sono presentati con i caschi. L'infermiere ha cercato di proteggere l'altra donna chiudendola in ambulatorio, ma gli aggressori sono entrati, colpendo anche l'infermiere che ha riportato un trauma cranico.