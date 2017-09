San Gennaro, il Duomo va riempiendosi. Cresce l'attesa per il Miracolo (FOTO)

Già dalle prime luci dell'alba centinaia di fedeli, ma anche turisti e curiosi, affollano il Duomo di Napoli. L'attesa per il Miracolo di San Gennaro è enorme, per nulla frenata o raffreddata dalla pioggia che si sta abbattendo sulla città. Il piano di sicurezza è notevole, con camionette dei Carabinieri a presidiare via Duomo e decine di agenti in servizio di controllo. Su via Duomo sono già pronte le bancarelle, come da tradizione, mentre alcuni fedeli cominciano già a radunarsi sul sagrato.



Alle orepresieduta dal Cardinale di Napoli Crescenzio. Si attende, come da tradizione, la, segno di buon auspicio per la cittadinanza tutta. Prevista la partecipazione del Presidente della Corte Costituzionale Paolo Grossi e del vice Presidente della Camera Luigi Di Maio.