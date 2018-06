Torce in piazza San Domenico: i 'compagni' ricordano Lorenzo

Donne e uomini, amiche e amici di Lorenzo, giovane militante antifascista scomparso due anni fa, hanno voluto ricordare 'Lollino', così era soprannominato, intonando cori e accendendo torce in piazza San Domenico, nel centro storico di Napoli. La cosa non è stata ben accolta dal Comitato per la Quiete Pubblica, che spiega: "Ci vuole rispetto per la morte e per la memoria: possibile che si organizzi una cosa del genere in autonomia imponendola ad altre persone? Possibile che tutti debbano capire i vostri “bisogni” e voi mai quelli degli altri che non si capisce perché ritenete privilegiati o privi di eguale diritto? Ma il ricordo di una persona cara non dovrebbe essere un fatto intimo?".