Psicosi Samara, proseguono gli avvistamenti: passanti minacciati con un coltello

Nuovi avvistamenti di persone travestite da Samara Morgan, il personaggio spaventoso e indemoniato del film horror The Ring. E' stata vista oltre che in diversi quartieri di Napoli, nelle ultime 24 ore anche a Sant'Antimo, Frattamaggiore e Torre del Greco. Ciò a riprova del fatto che potrebbero essere coinvolte nel challenge persone diverse.

Paura in provincia

A Torre del Greco, in via San Giuseppe alle Paludi, la persona, travestita da Samara, ha minacciato i passanti brandendo un coltello, per poi fuggire. Tanto lo spavento tra i passanti. Quello che doveva essere un "gioco" sta sfuggendo di mano a coloro che l'hanno ideato.