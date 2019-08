"Samara Challenge" a Napoli: tanti gli avvistamenti e le critiche

Samara Challenge è lo "scherzo" che sta terrorizzando Napoli e provincia. Sono tantissimi gli avvistamenti delle cosplayer che si ispirano al film "The ring". Si tratta di diverse ragazze, vestite come la "mostruosa" protagonista della serie di film horror, che terrorizzano i passanti.

È successo prima a Catania, poi sempre con maggiore frequenza nella provincia di Napoli. Marano, Afragola (dove pare diverse persone abbiano aggredito l'autrice dello scherzo), Casoria, San Giuseppe Vesuviano, Sant'Anastasia, Giugliano. Sempre di notte, sempre a favore di uno smartphone che rende il video virale sui social.

Critiche

Borrelli e Simioli criticano il challange: “Scherzo idiota che ha messo a repentaglio la stessa incolumità di chi lo ha inscenato. Alcune di queste brandivano un coltello, probabilmente finto, tra le mani. Tali apparizioni hanno gettato in subbuglio interi rioni, in particolar modo a Pianura, dove la situazione ha rischiato di degenerare quando alcune persone si sono messe sulle tracce della cosplayer con intenti non proprio pacifici. Un altro caso, secondo alcuni organi di stampa, si sarebbe verificato a Scampia dove una ragazza incinta avrebbe accusato un malore alla vista della tenebrosa apparizione. Ci chiediamo come sia possibile che alcune persone si divertano ad inscenare uno scherzo tanto idiota che mette a repentaglio la loro stessa incolumità, esponendole al rischio di un linciaggio. Creare problemi di ordine pubblico per un motivo tanto frivolo è assolutamente demenziale”. Lo affermano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il conduttore de “La Radiazza” su Radio Marte Gianni Simioli.

