"Samara challenge", lo scherzo che sta terrorizzando Napoli e provincia

Uno scherzo che si sta diffondendo a macchia d'olio per Napoli e provincia. L'hanno chiamato "Samara challenge", a sottolineare l'emulazione che sta probabilmente generando: una o più ragazze vestite come la "mostruosa" protagonista della serie di film The Ring stanno spaventando gli abitanti di diversi quartieri partenopei e dell'hinterland cittadino.

L'avvistamento è quello di una ragazzina vestita di bianco, con capelli lunghi a coprire il viso e qualcosa tra le mani che potrebbe sembrare un coltello. È successo prima a Catania, poi sempre con maggiore frequenza nella provincia di Napoli. Marano, Afragola (dove pare diverse persone abbiano aggredito l'autrice dello scherzo), Casoria, San Giuseppe Vesuviano, Sant'Anastasia, Giugliano. Sempre di notte, sempre a favore di uno smartphone che rende il video virale sui social.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

E l'inquietante presenza di "Samara" non ha risparmiato Napoli. È successo ieri, a Ponticelli, a Scampia. A Pianura. Dove intorno alle 22 un centinaio di persone si è ritrovato in strada – nella zona di via Torricelli – a dare la caccia al "mostro". Una trovata che sta facendo proseliti, ma che rischia anche di diventare pericolosa vista la possibilità che scateni episodi violenti nei riguardi delle autrici dello scherzo.