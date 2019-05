Matteo Salvini in ospedale da Noemi (LE IMMAGINI)

Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini è in questi minuti in visita all'ospedale Santobono di Napoli per far visita alla piccola Noemi, ferita da un proiettile vagante a piazza Nazionale. Il titolare del Viminale aveva annunciato che avrebbe fatto visita alla piccola ma non voleva che ne fossero a conoscenza i media.

“Lo farò e vi avviserò solo dopo averlo fatto” aveva annunciato a Salerno nel corso del suo tour elettorale in Campania. Così è stato, visto che è passato all'ospedale per dimostrare la propria vicinanza ai genitori della piccola. Prima di lui era passato anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca che si era complimentato con la famiglia per la forza che stavano dimostrando.

Gallery