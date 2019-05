Salvini: "Ho visto Noemi, preghiamo per lei"

"Ritenevo giusto far visita ai genitori di Noemi, al resto ci stanno pensando questore e prefetto. Una bambina e una nonna devono poter passeggiare sicure". Matteo Salvini arriva a San Giuseppe Vesuviano dopo le 21,30. Prima, il ministro dell'Interno è stato all'Ospedale Santobono di Napoli per conoscere le condizioni della piccola Noemi, la bimba di 4 anni colpita da un proiettile vagante duante un agguato in piazza Nazionale, venerdì scorso.

Nel Comune Vesuviano, Salvini ha tenuto un comizo elettorale in vista delle Europee. Ha chiesto al pubblico di pregare per la bimba, ma ha agiunto che con lui i crimini sono diminuiti. A San Giuseppe, Salvini ha visitato anche un bene appena confiscato alla camorra: "Diventerà una scuola per 500 studenti" ha promesso.