Violenza sessuale in centro, Salvini: "Questo schifoso era qui a spese degli italiani"

"Grazie ai poliziotti che sono intervenuti e ai cittadini perbene che hanno dato l'allarme. Le porte del Ministero sono aperte per la donna. Questo schifoso era qui a spese degli italiani e ha provato a stuprare un'italiana. Lavorerò perché sia messo su un aereo solo andata in direzione Nigeria. Non ritengo utile riempirci di altri delinquenti che arrivano da altre parti del mondo". A commentare in questo modo la violenza sessuale avvenuta in via Poerio, nei pressi della Stazione Centrale, è il Ministro dell'Interno Matteo Salvini.

L'uomo, un cittadino nigeriano di 41 anni, aveva afferrato la ragazza alle spalle, palpandola nelle parti intime per poi trascinarla in un vicolo. Qui è stato accerchiato dalla polizia, ha tentato di fuggire ma stava per imbattersi in un linciaggio prima dell'arresto. L'autore della violenza sessuale era sbarcato in Italia nel 2008, e da allora aveva presentato diverse richieste di protezione internazionale.