Rifiuti, Salvini: "In Campania servono altri termovalorizzatori"

Termovalorizzatori di ultima generazione. E' questa la ricetta di Matteo Salvini per lo smaltimento delle ecoballe di Taverna del Re e per risolvere una vola per tutte la questione rifiuti in Campania. "Ci sono impianti recenti che non hanno nessun impatto e possono stare anche in centro città, come dimostrato a Vienna e altrove - spiega il leader della Lega, in visita al campo rom di Giugliano - I termovalorizzatori sono l'unica arma contro le infiltrazioni camorristiche nel ciclo dei rifiuti. Chi non li ha fatti in passato o è stato incapace o aveva altri interessi".