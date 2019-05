Salvini a Napoli: "Adesso vado a ringraziare chi ha arrestato lo str***o che ha sparato a Noemi"

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini sta per arrivare a sorpresa a Napoli. Nonostante avesse ieri annunciato una sua visita per la prossima settimana in occasione del Comitato per l'Ordine pubblico e la Sicurezza, ha deciso di recarsi nel capoluogo partenopeo dopo aver appreso dell'arresto di Armando e Antonio Del Re, i due fratelli che avrebbero messo in atto il raid di piazza Nazionale dello scorso 3 maggio.

"Adesso vado a Napoli - ha detto il leader della Lega in piazza a Catanzaro per un incontro elettorale - a ringraziare le forze dell'ordine che hanno arrestato quello str***o che ha sparato a una bimba, che sta ora lottando per la vita".

Il riferimento è alla piccola Noemi, colpita da un proiettile nel corso del raid.

Il ministro è atteso in prefettura intorno alle 17.30.