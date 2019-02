Ansia per un 21enne scomparso ad Afragola

Da due giorni non si hanno più sue notizie e adesso l'intera città è in ansia per le sue condizioni. È scomparso da Afragola il 21enne Salvatore. Il giovane ha lasciato la sua abitazione due giorni fa, intorno alle 8.15 del mattino e non vi ha più fatto rientro. La sua famiglia ha diramato una sua descrizione nel tentativo di ottenere informazioni utili dagli abitanti della zona.

Il giovane è alto un metro e 75 di corporatura robusta, ha i capelli rasati e gli occhi grigio-celeste chiaro. Al momento della scomparsa indossava una tuta nera con un pantalone bianco. La famiglia ha già presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri di Afragola a cui è necessario rivolgersi in caso di notizie utili.