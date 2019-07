Orrore a San Gennaro, il nonno di Ginevra: "Spero suo padre viva, deve soffrire"

Una spiegazione. È quanto gli investigatori vorrebbero desse loro Salvatore Narciso, il 35enne che ieri ha lanciato sua figlia di 16 mesi Ginevra nel vuoto, a San Gennaro Vesuviano, per poi tentare il suicidio.

Plurilaureato, dipendente di uno studio legale, il 35enne si trova ancora al Cardarelli, piantonato dalle forze dell'ordine. Non è in pericolo di vita. Non ha mai perso conoscenza, ma non ha mai detto nulla agli inquirenti che potesse far capire cosa l'abbia spinto a commettere qualcosa di così terribile. “Un animale, un mostro, il diavolo” lo ha definito la moglie Agnese ieri pomeriggio, mentre si trovava ancora in stato di choc a pochi metri dal luogo della tragedia.

La madre della piccola Ginevra è un medico. Il suo matrimonio con Narciso risale soltanto al 2016. Abitavano a Caserta ma di frequente, nei weekend, andavano dai genitori di lei, a San Gennaro Vesuviano. Dove ieri è successo tutto. I parenti raccontano che la piccola aveva fatto cadere del latte sulla tovaglia. Il padre l'ha presa e ha chiesto alla moglie di metterla in lavatrice. È stato quello il pretesto per prendere in braccio Ginevra, salire al piano di sopra e gettare la bimba dalla finestra delle scale.

I familiari hanno riportato di liti continue nella coppia, l'ultima della quale alla vigilia del dramma. La loro vacanza ad Agropoli, terminata proprio domenica, pare non fosse andata bene. Secondo i parenti di Agnese l'uomo mentiva anche e soprattutto a proposito del proprio lavoro. E domenica notte i genitori di lei avevano dormito al piano terra e non al primo piano per intervenire nel caso la tensione tra i due fosse ritornata. “Non voglio che lui muoia – ha dichiarato ai giornalisti Michele, il papà di Agnese e nonno di Ginivra – Voglio che viva, deve soffrire”.