Otto coltellate all'uscita dalla discoteca, Mugnano in apprensione per Salvatore

Otto coltellate a gambe, braccia e glutei: l'aggressione subita da Salvatore M., ventenne di Mugnano, ha sconvolto il comune alle porte di Napoli. I fatti sono accaduti tra sabato 17 e domenica 18, all'esterno di una discoteca di Pozzuoli, dove Salvatore aveva trascorso la serata. Senza alcuna causa apparente il ventenne è stato accerchiato da un gruppo di coetanei e aggredito con otto coltellate, prima di essere trasportato all'ospedale Santa Maria delle Grazie. Il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, ha voluto esprimere il sentimento dei concittadini: "Siamo senza parole e con un profondo senso di amarezza. Questi episodi di violenza gratuita devono finire", ha detto Sarnataro.



"Dobbiamo ripartire dalle scuole, dalle associazioni, dalle parrocchie per dare nuovo slancio alla cultura del rispetto e della legalità. Salvatore non è solo, come non lo sono tutti gli altri ragazzi aggrediti brutalmente senza motivo. Noi siamo con lui e più di prima, come cittadini e come istituzioni, continueremo a combattere ogni forma di violenza con le armi della cultura, della condivisione e del rispetto", ha concluso il sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro.