Lutto a Volla: morto il noto imprenditore Salvatore Guadagni

Grave lutto a Volla per la morte del noto impenditore locale Salvatore Guadagni, scomparso prematuramente all'età di 47 anni.

Guadagni era il titolare del noto ristorante e location di eventi La Bulla, che ha voluto ricordare così Salvatore sulla sua pagina social: "Non ci sono parole per descrivere la sofferenza di questi attimi così dolorosi. Ci ha lasciato un uomo dal cuore enorme. Per questo motivo informiamo voi tutti che le attività resteranno chiuse fino al 13 luglio".

Tantissimi i messaggi sui social di amici e frequentatori del noto ristorante, che hanno voluto ricordare Salvatore. Tra questi anche quelli del noto artista napoletano Andrea Sannino.

"Sono sconvolto per la perdita improvvisa di Salvatore Guadagni, un grande amico, un grande uomo, una persona per bene, amabile e sincera! Mi hai sempre amato e sostenuto, quando ancora non era accaduto nulla nella mia carriera. Non ci posso credere che quel messaggio che ci siamo inviati 5 giorni fa, sempre carico di stima e amore, sia stato l’ultimo. Da te ho festeggiato la mia promessa di matrimonio e tante altre cose. Il mondo non può perdere persone come te! Che Dio sia vicino a tua moglie e ai tuoi figli! Un abbraccio a loro e alla città di Volla! Ciá Salvató...Ti ho voluto sempre bene", scrive Sannino sui social.