Il Riesame scarcera Salvatore Di Lauro

Ancora una scarcerazione, come nove mesi fa. Torna in libertà Salvatore Di Lauro, figlio del boss Paolo, “Ciruzz u' milionario”, dopo l'arresto dello scorso 28 febbraio. I giudici del tribunale del Riesame hanno accolto il ricorso presentato dai suoi legali ed hanno ordinato la sua immediata scarcerazione. A presentare il ricorso è stato il suo legale, Salvatore Giaquinto che ha ottenuto l'annullamento della misura cautelare.

Misura invece confermata ai danni di tutti gli altri arrestati del clan avverso della Vannella-Grassi. Tutto si basava su alcune intercettazioni in cui Di Lauro veniva nominato con il suo alias, “terremoto”. Ai giudici del tribunale delle Libertà non è bastato ed hanno deciso per la scarcerazione come già successe lo scorso giugno quando fu sempre il Riesame a rimetterlo in libertà.