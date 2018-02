"Torna a casa, papà, i problemi si sono risolti": l'appello della figlia di Salvatore D'Accardi

Salvatore D’Accardi, 56 anni, è scomparso da casa sua a Napoli, nel quartiere di Secondigliano, il 6 settembre del 2016. Da quel giorno la sua famiglia, sua moglie, i suoi figli e i suoi nipoti sono in ansia per lui. Oggi la striscia mattutina di 'Chi l'ha visto', su RaiTre, è tornata sul caso. Salvatore aveva un posto fisso, ma scelse di cimentarsi in un'impresa privata: aprì un negozio di abbigliamento, che chiuse poco dopo perché gli affari andavano male. I debiti si accumulavano, la casa veniva pignorata e Salvatore ritentò l'iniziativa privata, sempre con gli stessi esiti: a quel punto subentrò la depressione. La moglie fu costretta a lavorare per supportare la famiglia, e Salvatore non riusciva ad accettare di essere diventato 'inutile' per i fabbisogni della famiglia che intanto s'allargava. "Sto sempre giù al bar, sono inutile", queste le sue parole, riportate in collegamento dalla figlia Cristina. Così un anno e mezzo fa dice di voler andare alle Poste, e non fa più ritorno a casa.



Salvatore indossava un impermeabile giallo quando è uscito di casa. Oggi la figlia Cristina ha cercato di rassicurare il padre attraverso un appello in tv: "La casa è tornata nelle nostre mani, non è più pignorata, ed è arrivata la pensione per te, papà, che solo tu puoi riscuotere però, quindi torna presto", ha detto. Lo si cerca nel centro-nord Italia: Salvatore conosceva bene quelle zone per lavoro. "Vorrei dare, se ci ascolta, a mio padre una bella notizia: diventerà nonno per la sesta volta, mia sorella aspetta un maschietto. Spero che tornerà per la nascita", ha concluso Cristina.