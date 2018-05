Dieci giorni senza notizie di Salvatore Cortiglia: il 48enne è scomparso da Boscoreale

Salvatore Cortiglia, 48 anni, vive a Boscoreale ed è scomparso da casa di sua zia il 23 aprile scorso. Si è allontanato senza preavviso alle 13:30 e non ha fornito informazioni. Non ha portato documenti, non ha il telefono cellulare. Necessita di farmaci per la sua terapia. Chi l'ha visto ha pubblicato la notizia della sua scomparsa e le informazioni utili a riconoscerlo (la foto è un po' datata): è alto 165 centimetri, ha i capelli brizzolati, indossa un giubbino celeste con cappuccio, una maglia scura, jeans e scarpe bianche. "Sta attraversando un momento di fragilità e potrebbe aver bisogno di aiuto", spiega Chi l'ha visto.