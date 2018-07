Salvatore Caliano, il commovente post del padre: "Un giorno torneremo a giocare insieme"

Non sa darsi pace Luigi, padre di Salvatore Caliano, il 21enne morto la scorsa settimana mentre puliva un ascensore in un palazzo di via Duomo.

Il noto attaccante napoletano, che ha segnato caterve di gol nelle serie minori, ha voluto dedicare alcuni splendidi e commoventi messaggi su Facebook al figlio Salvatore, con il quale condivideva la grande passione per il calcio.

"Angelo del paradiso, mi hai distrutto il cuore. Hai distrutto tutti. Arriverà il giorno in cui mai più ci lasceremo. Ti amo. Piccolo grande uomo di valore immenso. Sei un esempio per i giovani di oggi. Vai grande bomber, comincia a giocare tu con gli angeli e insegna loro a fare gol. Un giorno, quando verra anche il mio turno, il tuo papa giocherà al tuo fianco. E mai più si dividerà questa coppia di bomber. Ti amo angelo mio", le parole da brividi di Gigi Caliano.